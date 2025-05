Targetti Ferri L’Oréal Italia | Decarbonizzazione business efficiente e impatto sociale i 3 pilastri

L'Oréal Italia sta finalizzando un piano triennale per la sostenibilità ambientale e sociale, coinvolgendo tutte le sue divisioni. Le priorità strategiche si sviluppano attorno a tre pilastri fondamentali: decarbonizzazione, efficienza aziendale e impatto sociale, confermando l'impegno dell'azienda verso un futuro più sostenibile.

(Adnkronos) – "In tema di sostenibilità ambientale e sociale stiamo attualmente definendo il piano a tre anni, ormai quasi concluso. Si tratta di un lavoro che coinvolge tutte le divisioni e tutte le nostre business unit. Le nostre priorità in questi ambiti si dividono in tre pilastri fondamentali: Decarbonizzazione, efficientamento del business per ridurre gli

