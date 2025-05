Tardelli | Lotta Scudetto? Il Napoli resta favorito anche dopo il 2-2 contro il Genoa! L’Inter può fare un bel colpo…

Nel dibattito sulla lotta scudetto, Marco Tardelli analizza le recenti performance del Napoli e dell'Inter. Nonostante il pareggio 2-2 contro il Genoa, l'ex campione del Mondo sostiene che il Napoli rimanga il favorito, ma indica che l'Inter ha le potenzialità per fare un colpo significativo nella corsa al titolo.

Marco Tardelli ha parlato a Il Mattino dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa: secondo il campione del Mondo la squadra di Conte rimane ancora la favorita nel duello testa a testa con L'Inter. Di seguito le sue parole.

IL PARI COL Genoa – «Capitano partite del genere: c'era il risultato dell'Inter che evidentemente pesava. Continuo a credere, comunque, che questo campionato lo può perdere soltanto il Napoli. Certo, gli azzurri hanno sciupato una grandissima occasione per chiudere quasi definitivamente i conti in ottica Scudetto, anche perché non è che incontravano una squadra imbattibile o all'altezza della capolista. L'Inter sta facendo il suo e basta.