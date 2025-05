Tardelli | Il Napoli può perdere solo da solo Ma la testa ora fa la differenza

Nel caldo finale della Serie A, Marco Tardelli sottolinea l'importanza della mente nel percorso del Napoli. Con il titolo a portata di mano e la sfida contro l'Inter, l'ex campione avverte: "Il Napoli può perdere solo da solo. Ma ora la testa fa la differenza". La tensione cresce in un campionato avvincente.

Tardelli: “Il Napoli può perderesolo da solo. Ma la testa ora fa la differenza”">Il traguardo si avvicina e il duello tra Napoli e Inter infiamma il finale della Serie A. A due giornate dalla conclusione, con gli azzurri ancora in testa, anche Marco Tardelli – leggenda del calcio italiano, campione del mondo nel 1982 – dice la sua sulla volata scudetto. Intervistato da Eugenio Marotta per Il Mattino, l’ex centrocampista della Juventus non ha dubbi: “Il Napoli può perderesolo da solo”.Pareggio col Genoa, occasione persaIl pari interno contro il Genoa ha rimesso tutto in gioco. «Capitano partite del genere, ma era una grande occasione per chiudere i conti – afferma Tardelli –. Il Napoli ha affrontato una squadra abbordabile, mentre l’Inter ha solo fatto il suo. Ora tutto può decidersi domenica». 🔗Leggi su Napolipiu.com