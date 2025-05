Tardelli certo | Il Napoli deve vincere e restare lucido L’Inter sta sperando questo

Marco Tardelli, ex calciatore dell'Inter, analizza la situazione attuale del Napoli e dei nerazzurri nella corsa allo scudetto. Intervistato da Il Mattino, Tardelli sottolinea l'importanza per il Napoli di mantenere la lucidità e vincere, mentre l'Inter spera in un passo falso dei rivali. La tensione si fa palpabile nelle ultime due giornate di campionato.

L'ex Inter Marco Tardelli si è espresso sul momento del Napoli e dei nerazzurri in corsa per lo scudetto. Tardelli, intervistato dal quotidiano Il Mattino, ritiene ancora il Napoli padrone del proprio destino nella corsa Scudetto con l 'Inter. Le parole sulle ultime due giornate tra campani e nerazzurri: LE PAROLE – « Devono vincere. Se fanno sei punti, non ce n'è per nessuno. L'Inter spera in un altro passo falso, ma se il Napoli resta lucido, il titolo è suo. Se hai una testa lucida, guidi meglio anche le gambe. L'Inter ha una rosa più ampia e qualitativa. Simone Inzaghi può ruotare, come ha già fatto dopo la Champions. Le riserve non sono vere riserve. Il Napoli, invece, ha meno soluzioni, soprattutto ora che manca Stanislav Lobotka, fondamentale per gli equilibri » INZAGHI – «Adesso Inzaghi farà giocare chi non ha fatto tante partite: ha calciatori più freschi e vogliosi di dimostrare di essere bravi.