Tappa oggi Giro d' Italia 2025 | Alberobello-Lecce percorso e altimetria

Oggi, martedì 13 maggio, si disputa la quarta tappa del Giro d'Italia 2025, da Alberobello a Lecce. Questa è la prima tappa italiana dopo le tre iniziali in Albania. Mads Pedersen, vincitore di Valona, indossa la maglia rosa e punta a rafforzare la sua leadership nel percorso che si preannuncia impegnativo, con altimetrie affascinanti.

