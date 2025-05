Talk | Atelier dell’Errore una storia d’arte venerdì 23 maggio presso lo store Apple di via del Corso a Roma

Unisciti a noi venerdì 23 maggio alle 18 presso lo store Apple di via del Corso a Roma per un incontro speciale con il collettivo Atelier dell’Errore. Scopri come l’arte e l’accessibilità si intrecciano nella creatività di artisti neurodivergenti. La registrazione è obbligatoria: visita https://apple.co/atelier-errore-vdc per riservare il tuo posto.

Today At AppleTalk: Atelierdell’Errore, una storiad’arteIncontro con il collettivo di artisti neurodivergenti, tra arte e accessibilitàvenerdì 23 maggio, ore 18 @ Apple via del Corso, Roma I posti saranno accessibili previa registrazione al sito: https:Apple.coAtelier-errore-vdc venerdì 23 maggio alle ore 18:00, un nuovo appuntamento con Today At Apple coinvolge lo store di Via del Corso a Roma: l’incontro in programma è un Talk con Atelierdell’Errore, collettivo artistico fondato nel 2002; un’occasione per presentare il loro progetto ventennale che ha attirato attenzioni nazionali e internazionali su arte, performance e accessibilità. Nel Corso dell’incontro, Luca Santiago Mora (fondatore di Atelierdell’Errore) dialogherà con la giornalista e conduttrice radiofonica Gabriella Caramore, per raccontare l’evoluzione del progetto, le sue pratiche artistiche e l’impianto etico che ne sostiene la visione. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “Talk: Atelier dell’Errore, una storia d’arte” venerdì 23 maggio presso lo store Apple di via del Corso a Roma

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Today at Apple: a Roma il talk con Atelier dell'Errore - Talk: Atelier dell'Errore, una storia d'arte. Incontro con il collettivo di artisti neurodivergenti, tra arte e accessibilità. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Voyager 2 : Comunicazione Interrotta con la Navicella a causa di un Errore di Puntamento dell'Antenna

Il 21 luglio scorso, una serie di comandi inviati alla navicella spaziale Voyager 2 ha causato un'involontaria deviazione dell'antenna a 2 gradi dalla Terra.