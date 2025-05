Tajani a Londra | Il cessate il fuoco è il punto di partenza

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante la riunione a Londra, sottolinea che il cessate il fuoco è il punto di partenza per la risoluzione dei conflitti. L'Italia si dimostra attiva in Europa, con la prossima riunione ministeriale "Weimar+" che avrà luogo a Roma, coinvolgendo le principali potenze europee nel dialogo e nella cooperazione.

A Kiev l'Italia c'era e in Europa l'Italia c'è. Tanto che "la prossima riunione ministeriale in formato "Weimar+" (Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito e Ue), si svolgerà il prossimo giugno a Roma". Se tra i ministri degli Esteri europei riuniti alla Lancaster House di Londra con i rappresentanti dell'Ucraina c'è "scetticismo" sull'apertura di Vladimir Putin alle trattative con Volodymyr Zelensky in Ucraina, l'attivismo di Antonio Tajani (foto) nella capitale britannica è pieno. Tanto da sembrare anche una risposta alle critiche dell'opposizione interna sulla subalternità di Giorgia Meloni a Donald Trump. "L'Italia e il suo governo non sono isolati sulla scena internazionale", dice il responsabile della Farnesina dopo aver partecipato alla riunione sulla sicurezza collettiva europea, i rapporti transatlantici e il dossier Ucraina.

