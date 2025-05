Tah Inter sfuma il colpo a zero in difesa? C’è un club in pole la situazione

L'Inter sta valutando l'opzione Tah, difensore tedesco del Bayer Leverkusen, come possibile rinforzo a parametro zero. Tuttavia, la situazione si complica con un altro club in pole position. Ecco le ultime novità sulla trattativa e le dinamiche del calciomercato che potrebbero influenzare l'affare.

Tah Inter, le ultime sulla trattativa di calciomercato per l’arrivo del difensore tedesco del Bayer Leverkusen a parametro zeroNovità importanti sulla trattativa Tah Inter per l’arrivo del difensore tedesco del Bayer Leverkusen a parametro zero. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro del classe 1996 del Bayer Leverkusen dovrebbe essere ancora in Bundesliga.Infatti il Bayern Monaco è ormai vicino a definire il suo ingaggio. Nella rosa di Vincent Kompany prenderà il posto dell’inglese Eric Dier, pronto a trasferirsi al Monaco a parametro zero. I nerazzurri sono stati frenati dall’alto ingaggio richiesto dal calciatore. Senza dimenticare che Beppe Marotta è orientata a confermare per la prossima stagione entrambi i difensori centrali d’esperienza, ovvero Francesco Acerbi e l’olandese Stephan de Vrij. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tah Inter, sfuma il colpo a zero in difesa? C’è un club in pole, la situazione

Ne parlano su altre fonti

Il Barcellona molla Tah: la strategia dell’Inter per il colpo - Tah, allora, può diventare nuovamente un’occasione ghiotta per l’Inter, già da tempo interessata al suo profilo. Tuttavia, al momento non sembra essere un obiettivo per il prossimo mercato, con la ... 🔗passioneinter.com

Tah all’Inter: il colpo potrebbe saltare? Il club ha già delle alternative - Jonathan Tah è davvero il difensore che l ... opzione intrigante per molte squadre, compresa l’Inter. Il difensore tedesco sarebbe un colpo importante per la retroguardia nerazzurra, capace ... 🔗msn.com

Inter su Jonathan Tah: colpo a parametro zero per la difesa? - L’Inter punta Jonathan Tah per rinforzare la retroguardia L’Inter sta valutando l’ingaggio di Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen, in vista della prossima stagione. 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in TV e in streaming Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta non va in chiaro

Stasera Mercoledì 9 dicembre 2020, partite di calcio in televisione. L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 darà verdetti molto importanti per le squadre italiane.