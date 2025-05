Tah c’è una nuova favorita L’Inter sceglie una linea diversa

Jonathan Tah, difensore di talento del Bayer Leverkusen, ha annunciato la sua intenzione di non rinnovare il contratto al termine della stagione. Nonostante i rumors che lo accostano all’Inter, il futuro del giocatore sembra orientato verso un'altra direzione, con possibilità di rimanere in Bundesliga. Le prossime settimane saranno decisive per il suo destino.

Jonathan Tah lascerà il Bayer Leverkusen al termine di questa stagione, avendo deciso di non rinnovare il suo contratto con i tedeschi. Il suo futuro non dovrebbe essere alL’Inter.LA SITUAZIONE – Jonathan Tah potrebbe restare in Germania dopo la scadenza del suo contratto col Bayer Leverkusen, con L’Inter che ha altre idee per il futuro. Ciò è quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo account X, con il Bayern Monaco che appare ora favorito per l’ingaggio del tedesco a partire dalla prossima annata. Se fino a qualche settimana fa il Barcellona appariva come la squadra più vicina a prelevare Tah nella sessione estiva di calciomercato, i discorsi sembrano ora cambiati drasticamente. Tanto da poter condurre a una veloce definizione di tale situazione di mercato.Tah, il Bayern Monaco fa la sua mossa. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Tah, c’è una nuova favorita. L’Inter sceglie una linea diversa

