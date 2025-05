Taglio dei pini in ‘salotto’ arrivano le palme

In ‘salotto’, il paesaggio urbano sta cambiando: otto pini sono stati abbattuti per fare spazio a nuove palme. Ieri mattina, gli addetti di Geat hanno avviato i lavori in viale Corridoni, come precedentemente annunciato dall’amministrazione comunale, trasformando l'area e dando una nuova identità al verde cittadino.

In ‘salotto’ cadono i pini e crescono le palme. Ieri mattina, come annunciato dall’amministrazione comunale nella giornata di sabato, gli addetti chiamati da Geat si sono presentati in viale Corridoni per dare inizio all’abbattimento di otto alberi, divisi tra la parte a monte del viale, davanti a piazzale XXV Aprile, e quella a mare, tra negozi e locali. Ieri gli addetti sono intervenuti sui primi alberi davanti agli uffici postali. Già in tarda mattinata, di un paio di pini rimanevano a terra tronchi fatti in pezzi. Le alberature sono state ritenute dagli esperti chiamati da Comune e Geat a verificarne la stabilità troppo pericolose per poter rimanere al proprio posto. Memori dei tanti crolli improvvisi di pini avvenuti negli ultimi anni, ultimo in ordine di tempo quello in via Catullo la settimana scorsa, il Taglio di tutti e otto i pini avverrà in appena due giorni, tra ieri e oggi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Taglio dei pini in ‘salotto’, arrivano le palme

Potrebbe interessarti su Zazoom

Strisce led, una soluzione perfetta per illuminare il salotto

Le strisce led rappresentano una delle soluzioni più gradevoli e pratiche per arredare un salotto in modo da renderlo accogliente e confortevole.