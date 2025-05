Taglio dei consiglieri regionali ok della Giunta pugliese | componenti ridotti da 50 a 40

La giunta pugliese ha approvato oggi la riduzione del numero dei consiglieri regionali, passando da 50 a 40. Questa misura, necessaria per allinearsi ai parametri della normativa statale, comporta modifiche allo Statuto e alla legge elettorale regionale, rispondendo così a un decremento della popolazione e ottimizzando la rappresentanza istituzionale.

La riduzione dei consiglieriregionali, da 50 a 40, si è resa necessaria per rispettare i parametri della normativa statale. La Giunta pugliese ha approvato, oggi, i due provvedimenti per la modificare lo Statuto e la legge elettorale. La riduzione di 10 consiglieri è scaturita dal decremento.

