Taekwondo Maria Vittoria Rosato si ferma ai piedi del podio nel day-4 ai Mondiali Cadetti

Nel quarto giorno dei Campionati Mondiali Cadetti di taekwondo 2025 a Fujairah, Maria Vittoria Rosato si è fermata ai piedi del podio, chiudendo la giornata senza medaglie per l'Italia. Il bilancio azzurro rimane con due argenti conquistati, evidenziando comunque un'importante partecipazione e l’impegno degli atleti nel prestigioso evento internazionale.

Va in archivio senza medaglie per i colori azzurri la quarta giornata dei Campionati Mondiali Cadetti 2025 di taekwondo, in corso di svolgimento a Fujairah (Emirati Arabi Uniti). Il bilancio provvisorio della spedizione azzurra resta dunque fermo a quota due podi, grazie agli argenti ottenuti nel day-1 da Malak El Koudri (-44 kg) e Azzurra D’Alessandro (-29 kg). Quest’oggi la migliore del lotto in casa Italia è stata Maria Vittoria Rosato, che ha collezionato tre vittorie consecutive fermandosi poi ad un solo incontro dalla zona podio, perdendo ai quarti di finale nella -41 kg contro la serba Mia Buneta in due round (2-9 3-11) dopo aver battuto nell’ordine la libanese Karel Ibrahim, la giapponese Meruna Asami e la polacca Lena Kaszkowiak. Niente da fare anche per gli altri azzurrini impegnati nel day-4 a Fujairah: Alessio Rossetti e Tommaso Fossaceca sono usciti di scena agli ottavi rispettivamente nella -65 kg e nella -53 kg, mentre Roberta Rossini è stata eliminata ai sedicesimi nella +59 kg. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taekwondo, Maria Vittoria Rosato si ferma ai piedi del podio nel day-4 ai Mondiali Cadetti

