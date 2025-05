Szczesny rinnovo Barcellona? La rivelazione dell’ex Juve | Ecco chi deciderà

Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus, ha svelato una possibile svolta nella sua carriera. In una recente intervista al quotidiano catalano SPORT, ha dichiarato di aver ricevuto un'offerta di rinnovo biennale dal Barcellona, ma ha sottolineato che la decisione finale spetta a un fattore chiave. Scopriamo di chi si tratta.

