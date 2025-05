Swap party mercatino del riuso

Unisciti a noi per il Swap Party, il mercatino del riuso che trasforma il tuo armadio in modo sostenibile! Porta i tuoi abiti e accessori in buone condizioni e scambiali con altri capi. Insieme, promuoviamo il riuso e la condivisione in un pomeriggio divertente. Cosa portare? Solo vestiti, niente scarpe!

