Sviluppo sostenibile l' Università presenta le attività che ricadono negli ambiti degli Obiettivi previsti dall’Agenda 2030

Il 16 maggio, alle 9.30, l’Università di Messina ospiterà l’UniMe Sustainability Day, un evento annuale dedicato agli obiettivi dell'Agenda 2030. In questa giornata, verranno presentate le iniziative dell’Ateneo per promuovere lo sviluppo sostenibile, in linea con il suo impegno nella Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS).

Venerdì 16 maggio, a partire dalle ore 9.30, presso il plesso centrale dell’Ateneo, si svolgerà UniMe Sustainability Day, un evento annuale organizzato dall’Università di Messina – aderente alla Rete delle Università per lo Svilupposostenibile (RUS) – per presentare le molteplici attività. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Sviluppo sostenibile, l'Università presenta le attività che ricadono negli ambiti degli Obiettivi previsti dall’Agenda 2030

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' Italiana la prima APP per trovare la moda sostenibile

L'attenzione dei consumatori verso l'ambiente è sicuramente un trend in forte crescita, nascono infatti sempre più applicazioni per i nostri dispositivi mobili pronte ad aiutarci verso acquisti più consapevoli.