Sviluppa il tuo talento | Gli Open Days di Scuola Internazionale di Comics Torino

Scopri il tuo talento durante gli Open Days della Scuola Internazionale di Comics di Torino! Qui, sogni e abilità si intrecciano, e ogni aspirante artista ha l'opportunità di coltivare la propria passione in un ambiente stimolante, supportato da professionisti del settore. Unisciti a noi per trasformare le tue idee in realtà!

Il talento e i sogni vanno spesso a braccetto. Ma i secondi possono realizzarsi solo quando il primo viene coltivato con cura e attenzione. Lo scopo di ScuolaInternazionale DI Comics di Torino, ormai da anni un polo culturale e formativo fondamentale per la città e la regione, è esattamente questo: far nascere nuovi talentuosi professionisti della creatività, dall’illustrazione al fumetto, passando per la sceneggiatura, il game design, la modellazione digitale e molto altro ancora. Per scoprire tutte le possibilità offerte, venerdì 23 e sabato 24 maggio tornano gli OpenDays con i docenti della Scuola – tra i quali spiccano Andrea Serio, Max Valentini, Pierluca Zizzi, Stefania Vincenzi e Andrea Riccadonna – con numerosi allievi ed ex allievi che mostreranno il loro lavoro e saranno a disposizione per raccontare non solo i dettagli del programma didattico, ma soprattutto le finalità e le potenzialità dei piani di studio. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sviluppa il tuo talento: Gli Open Days di Scuola Internazionale di Comics Torino

