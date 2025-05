Svilar faccia a faccia con un tifoso che fa invasione per provocarlo | arbitro e giocatori devono dividerli

Durante la partita tra Roma e Atalanta, un tifoso scavalca le recinzioni per provocare Svilar, portiere giallorosso, dopo il gol di Sulemana. La situazione si fa tesa, con l'arbitro e i giocatori della Dea che intervengono per sedare gli animi e separare i due protagonisti di questo acceso faccia a faccia.

Svilar si ritrova faccia a faccia con un tifoso dell'Atalanta che fa invasione di campo per provocare il portiere della Roma dopo il gol di Sulemana. L'estremo difensore giallorosso reagisce e così intervengono sia l'arbitro che i giocatori della Dea per calmarlo. 🔗Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Svilar faccia a faccia con un tifoso che fa invasione per provocarlo: arbitro e giocatori devono dividerli - Svilar si ritrova faccia a faccia con un tifoso dell'Atalanta che fa invasione di campo per provocare il portiere della Roma dopo il gol di Sulemana ... 🔗fanpage.it

Tensione dopo il gol di Sulemana: tifoso entra in campo e 'sfida' Svilar - Momento di tensione dopo il gol di Sulemana. Durante l’esultanza un tifoso dell’Atalanta è entrato in campo ed è corso verso Svilar per sbeffeggiarlo per il gol preso. Svilar non ha avuto alcuna reazi ... 🔗msn.com

Atalanta-Roma, caos dopo il gol di Sulemana: un tifoso fa invasione e litiga con Svilar - . Un tifoso dell'Atalanta è entrato in campo, ha rubato un pallone e l'ha calciato verso la porte di Svilar gonfiando la rete. Poi ha insultato e deriso Mile che è andato faccia a faccia con il sosten ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

RIFIUTI : ZINGARETTI FACCIA CHIAREZZA SULLA VICENDA

"Calato il sipario sulla messinscena per la presentazione della nuova giunta, la Regione torna a fare i conti con la dura realtà.