sventata truffa ad una 93enne due donne smascherate dalla figlia e da un tassista investigatore

Una truffa ai danni di una 93enne è stata sventata grazie all'intervento tempestivo della figlia e all’acume di un tassista investigatore. Due donne georgiane, di 30 e 31 anni, sono state arrestate mercoledì scorso nel quartiere di Sant’Anna, portando a una risoluzione fortunate di questo tentativo di raggiro.

Hanno 30 e 31 anni le due donne di origine georgiana arrestate lo scorso mercoledì per tentata truffa ai danni di una signora di 93 anni, residente nel quartiere di Sant'Anna. Una storia a lieto fine, Sventata grazie alla prontezza della figlia, all'intuizione di un tassista e all'efficienza della polizia di Lucca, che ha colto sul fatto le due finte 'delegate' aprendo la porta al posto della vittima.La dinamica della truffa – pur variando i dettagli – resta infatti la stessa. In questo caso ammontava a 6mila euro il 'bottino' chiesto telefonicamente da un finto carabiniere all'ultranovantenne per evitare che il figlio finisse in carcere dopo un falso incidente con una bambina coinvolta. Dall'altra parte della cornetta, come prassi, anche un presunto avvocato che avrebbe garantito alla vittima di poter risolvere tutta la situazione in fretta, mandandole a domicilio due segretarie per ritirare la somma.