Sustainability Talk alla Luiss Business School ospite Franzen

Il secondo Sustainability Talk della Luiss Business School ha affrontato temi cruciali come la green technology, il nucleare e l'intelligenza artificiale. Con ospiti dell'industria, si è discusso di sfide e opportunità per le imprese nell'affrontare l'emergenza climatica e promuovere l'inclusione. Un’occasione di confronto per tracciare nuovi percorsi sostenibili nel mondo degli affari.

Roma, 13 mag. (askanews) - Dalla green technology all'inclusione, dal nucleare all'IA, all'emergenza climatica, tra sfide, pericoli e proposte per le imprese. Tanti i temi affrontati al secondo SustainabilityTalk del programma Global Family Business Management della LuissBusinessSchool. L'evento a Villa Blanc a Roma è stato l'occasione per parlare di sostenibilità in tutte le sue declinazioni, con gli studenti del programma giunto all'ottava edizione: quest'anno ospite d'eccezione lo scrittore statunitense Jonathan Franzen, lo scorso anno al primo Talk aveva partecipato Jonathan Safran Foer.Raffaele Oriani, Dean LuissBusinessSchool: "Questa è un'occasione per contaminare mondi diversi, aziende familiari, imprenditori, scrittori famosi che parlano di un tema trasversale come la sostenibilità che ha diverse dimensioni, ambientale, sociale, quindi è un modo di sensibilizzare i nostri studenti su tematiche che riteniamo rilevanti anche alla luce del fatto che, come BusinessSchool, abbiamo deciso lo scorso anno di diventare società benefit". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sustainability Talk alla Luiss Business School, ospite Franzen

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sustainability Talk alla Luiss Business School, ospite Franzen - Roma, 13 mag. (askanews) – Dalla green technology all’inclusione, dal nucleare all’IA, all’emergenza climatica, tra sfide, pericoli e proposte per le imprese. Tanti i temi affrontati al secondo Sustai ... 🔗askanews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Intel presenta il Corporate Sustainability Report 2023

Gli ultimi anni hanno dimostrato quanto la tecnologia sia al centro di ogni aspetto dell'esistenza umana.