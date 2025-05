Superstrada Perugia-Ancona chiusura stasera per lavori speciali | gli svincoli chiusi e gli orari

Stasera, a partire dalle 21, la superstrada Perugia-Ancona sarà chiusa al traffico tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda. La chiusura, necessaria per lavori speciali legati al raddoppio a quattro corsie della strada statale 318var "di Valfabbrica", interesserà entrambe le direzioni. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi.

Dalle 21 di questa sera sarà provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 318var "di Valfabbrica" (direttrice Perugia-Ancona) in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda, per consentire alcune attività nell'ambito dei lavori in corso per il raddoppio a quattro.

