Superman | nuovo poster per il film di James Gunn!

Superman torna in grande stile! In attesa del trailer in arrivo domani, il regista James Gunn e Warner Bros. hanno svelato un nuovo poster del film, presentando l'Uomo d'Acciaio interpretato da David Corenswet. Il poster promette un'avventura epica e rinfrescante per il celebre supereroe. Sempre più curiosi!

Superman: nuovoposter per il film di JamesGunn!In attesa del nuovo trailer previsto per domani, il regista JamesGunn e la Warner Bros. hanno diffuso tramite i rispettivi social un nuovoposter del filmSuperman, che ci mostra l’Uomo d’Acciaio di David Corenswet in tutto il suo splendore. Sempre in vista del trailer, è stato diffuso un breve teaser che anticipa alcune delle nuove scene e immagini che vedremo nel filmato esteso. Entrambi i contenuti si possono ritrovare nei due post qui riportati: View this post on InstagramA post shared by Warner Bros. Italia (@warnerbrositalia) View this post on InstagramA post shared by Warner Bros. Italia (@warnerbrositalia)Superman, tutto quello che sappiamo sul film di JamesGunnSuperman, scritto e diretto da JamesGunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. 🔗Leggi su Cinefilos.it