Superman | Domani il nuovo trailer ecco il poster

Domani sarà un giorno importante per i fan dei supereroi: il nuovo trailer ufficiale di “Superman” verrà finalmente rilasciato. Warner Bros. Pictures si prepara a svelare il primo capitolo del nuovo DCU, sotto la direzione di Peter Safran e James Gunn. Ecco il poster che anticipa l’attesa per questo emozionante ritorno del supereroe iconico!

Il nuovotrailer ufficiale del film DC “Superman” approderà in rete dalla giornata di Domani. Come già anticipato ieri, Warner Bros. Pictures è oramai pronto a diffondere in rete il nuovotrailer di Superman, il primo atteso capitolo del nuovo DCU creato da Peter Safran e James Gunn. Nel frattempo campagna promozionale oggi ha presentato il nuovoposter (qui di seguito), ma anche un brevissimo assaggio video contenente alcune sequenze inedite (in fondo alla pagina).Superman approderà nelle nostre sale dal 9 luglio 2025.Superman (crediti Warner Bros. Pictures)Superman Cosa Sappiamo del Film“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. 🔗Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Superman | Domani il nuovo trailer, ecco il poster

Altre fonti ne stanno dando notizia

Superman | Domani il nuovo trailer, ecco il poster - Il nuovo trailer ufficiale del film DC “Superman ” approderà in rete dalla giornata di domani. 🔗universalmovies.it

Superman: nuovo poster per il film di James Gunn! - Il regista James Gunn condivide un nuovo poster di Superman in attesa del trailer previsto per mercoledì 14 maggio. 🔗cinefilos.it

Superman, ufficiale! Il nuovo trailer ha una data, ecco quando arriverà - La scorsa settimana il regista e sceneggiatore James Gunn aveva stuzzicato i fan circa l'arrivo del nuovo trailer ufficiale di Superman, e in questi minuti è stata ufficialmente svelata la data di ... 🔗cinema.everyeye.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

MK11 Ultimate | nuovo trailer Rambo vs Terminator

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 Ultimate presenta lo scontro del secolo: Rambo contro Terminator!Warner Bros.