Supergirl | Woman of Tomorrow riceve aggiornamenti sulla produzione da James Gunn

Supergirl: Woman of Tomorrow, il tanto atteso film del DC Universe, ha appena raggiunto un importante traguardo: le riprese principali sono concluse. James Gunn, co-CEO di DC Studios, ha comunicato la notizia su Threads, rispondendo a un’appassionata domanda dei fan. I sostenitori della supereroina possono ora pregustare il prossimo capitolo delle avventure di Supergirl!

L'attesissimo film DC Universe, Supergirl: Woman of Tomorrow, ha raggiunto un traguardo significativo, con il co-CEO di DC Studios, JamesGunn, che ha confermato che le riprese principali sono ufficialmente terminate. Gunn ha condiviso l'entusiasmante notizia su Threads in risposta a una domanda di un fan, affermando semplicemente: "Sì, è così", quando gli è stato chiesto se le riprese fossero terminate. Questo sviluppo significa che il progetto, con Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El, ora passa alla cruciale fase di post-produzione. Con una data di uscita nelle sale fissata per giugno 2026, il team creativo ha un periodo di tempo di oltre un anno per realizzare meticolosamente gli effetti visivi, il sound design e il montaggio finale, assicurandosi che il film soddisfi le elevate aspettative per questa nuova iterazione dell'iconica eroina kryptoniana.

