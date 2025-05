Sulle Marche sventola la Bandiera Blu Venti vessilli uno in più del 2024 Acquaroli | Risultato straordinario

Le Marche brillano con la Bandiera Blu: venti vessilli conquistati nel 2024, un risultato straordinario per il presidente Acquaroli. Ancona celebra le sue spiagge da sogno, confermandosi un vero paradiso terrestre. Diciannove sindaci della costa marchigiana hanno già ricevuto l'invito ufficiale per l'edizione 2025, pronti a confermare l'eccellenza delle loro località balneari.

ANCONA - Spiagge da sogno: i nostri lidi si confermano paradisi terrestri. Diciannove sindaci della costa marchigiana hanno già ricevuto l'invito ufficiale per l'edizione 2025.

