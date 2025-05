Sul sedile dell' auto aveva una mazza da baseball denunciato

La scorsa notte a Spoltore, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 54 anni per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Durante un controllo, è stata trovata una mazza da baseball sul sedile della sua auto. Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato intorno alle 2:10 in via Sicilia.

