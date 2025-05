Sul Gargano torna ' La Vieste en Rose'

Ritorna sul Gargano la Vieste en Rose, un festival che celebra il vino rosato. Dal 29 maggio all'1 giugno, oltre 200 cantine nazionali e internazionali trasformeranno il centro storico di Vieste in un'affascinante oasi di sapori e colori. Scopri le mille sfumature di un vino che racconta storie e passioni.

Oltre 200 cantine, non solo pugliesi ma anche italiane e internazionali. È questo il cuore pulsante della sesta edizione de 'La Vieste en Rose', il festival che dal 29 maggio all'1 giugno trasformerà il centro storico di Vieste in un percorso incantato tra le mille sfumature del vino rosato.

