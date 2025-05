Sul Duomo con la kefiah prima di suicidarsi De Maria ripreso in un video

Emanuele De Maria, 35enne già condannato per omicidio, ha compiuto un tragico gesto sul Duomo di Milano, avvolgendosi la testa in una kefiah prima di gettarsi nel vuoto. Un video lo documenta mentre sale le scale tra i turisti, lasciando dietro di sé un silenzio assordante e una comunità scioccata dalla sua azione.

(Adnkronos) – Si è avvolto la testa in una kefiah Emanuele De Maria per salire sul Duomo, prima di suicidarsi gettandosi da una terrazza. Un video lo riprende mentre fa le scale, in fila tra i turisti, all'ora di pranzo di domenica. Poco dopo il 35enne, già condannato in via definitiva per un omicidio avvenuto . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Sul Duomo con la kefiah prima di suicidarsi, De Maria ripreso in un video - (Adnkronos) - Si è avvolto la testa in una kefiah Emanuele De Maria per salire sul Duomo, prima di suicidarsi gettandosi da una terrazza. Un video lo riprende mentre fa le scale, in fila tra i turisti ...

Emanuele De Maria, così si è nascosto tra i turisti ed è salito fino in Duomo: «Aveva la testa avvolta in una kefiah» - Come ha fatto Emanuele De Maria a salire sul Duomo indisturbato, in mezzo ai turisti all'ora di pranzo di domenica, prima di gettarsi nel vuoto ... si era avvolto la testa in una kefiah. La Procura ...

Si getta dal Duomo con la kefiah: Emanuele De Maria ripreso in un video tra i turisti

Si è presentato tra i turisti in fila per salire sul Duomo di Milano con la testa avvolta in una kefiah.