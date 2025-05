Sul Duomo con la kefiah prima di suicidarsi De Maria ripreso in un video

Emanuele De Maria, 35enne già condannato per omicidio, si è tragicamente suicidato lanciandosi dal Duomo, avvolto in una kefiah. Un video lo documenta mentre sale le scale tra i turisti, prima di compiere l'estremo gesto. La sua morte, avvenuta in pubblico, ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla vulnerabilità umana.

(Adnkronos) – Si è avvolto la testa in una kefiah Emanuele De Maria per salire sul Duomo, prima di suicidarsi gettandosi da una terrazza. Un video lo riprende mentre fa le scale, in fila tra i turisti, all'ora di pranzo di domenica. Poco dopo il 35enne, già condannato in via definitiva per un omicidio avvenuto .L'articolo Sul Duomo con la kefiahprima di suicidarsi, De Mariaripreso in un video proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗Leggi su .com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sul Duomo con la kefiah prima di suicidarsi, De Maria ripreso in un video - Si è avvolto la testa in una kefiah Emanuele De Maria per salire sul Duomo, prima di suicidarsi gettandosi da una terrazza ... 🔗msn.com

Emanuele De Maria e il suicidio gettandosi dal Duomo: si era nascosto il volto con una kefiah e un copricapo - Così ha tentato di non farsi riconoscere Emanuele De Maria, latitante da due giorni, prima di suicidarsi gettandosi dalle terrazze del Duomo di Milano ... 🔗fanpage.it

Emanuele De Maria, il detenuto ripreso dalle telecamere del Duomo prima di suicidarsi: il volto nascosto da una kefiah - Così ha tentato di non farsi riconoscere il 35enne napoletano che si è tolto la vita domenica verso l’ora di pranzo. Aveva acquistato il biglietto il giorno prima, dopo il tentato omicidio del collega ... 🔗ilgiorno.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Si getta dal Duomo con la kefiah: Emanuele De Maria ripreso in un video tra i turisti

Si è presentato tra i turisti in fila per salire sul Duomo di Milano con la testa avvolta in una kefiah.