Sui social le foto dell’assassino di Santo Romano dal carcere presentato esposto

Filomena De Mare, madre di Santo Romano, un giovane assassinato, ha presentato un esposto dopo che alcune fotografie dell'assassino del figlio sono emerse sui social media. Le immagini, presumibilmente scattate in carcere, suscitano indignazione e sollevano interrogativi sulla sicurezza e la privacy all'interno delle strutture penitenziarie.

Filomena De Mare, la madre del 19enne SantoRomano, ha presentato un esposto sulle fotografie comparse sui social che mostrano l'assassino del figlio: sarebbero state scattate in carcere. 🔗Leggi su Fanpage.it

