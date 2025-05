suggestioni fotografiche di chiara berti e fabrizio procelli in una mostra

Sabato 17 maggio 2025, alle ore 17, il Museo Civico di Montevarchi ospiterà la presentazione del catalogo della mostra "Una fragile armonia" di Andrea Salvatori. In questa occasione, si potranno ammirare le suggestioni fotografiche di Chiara Berti e Fabrizio Procelli, arricchendo l'esperienza espositiva in corso fino al 13 luglio 2025.

Sabato 17 maggio 2025, alle ore 17, in occasione della mostra Una fragile armonia di Andrea Salvatori – in corso al Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento – Museo Civico di Montevarchi fino al 13 luglio 2025 – il museo ospita la presentazione del catalogo dell’esposizione. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it