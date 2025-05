Sudtirol-Bari | dove vederla orario e probabili formazioni

Il Druso di Bolzano ospita la sfida di Serie B tra Sudtirol e Bari, valida per la trentottesima giornata. Scopriamo insieme gli orari, come seguire il match in TV e le probabili formazioni delle due squadre pronte a contendersi punti cruciali per il campionato. Non perdere i dettagli!

Al Druso andrà in scena la sfida di Serie B Sudtirol-Bari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Druso di Bolzano in scena la gara tra Sudtirol-Bari, valevole per la trentottesima giornata di Serie B. Andiamo a vedere chi scenderà in campo e dove si potrà vedere l'incontro.

