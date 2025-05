Sudakov Juve l’affare è vicino ad arenarsi! Quella rivale italiana ha sbaragliato la concorrenza con una doppia mossa vincente | tutti i dettagli del sorpasso!

Sudakov è a un passo dal trasferimento in Serie A, ma non alla Juventus. Una rivale italiana ha superato la concorrenza con una manovra strategica, promettendo di sorprendere tutti. Scopriamo i dettagli di questo inaspettato sorpasso e le implicazioni per il mercato bianconero, sempre attivo nella ricerca di nuovi talenti in attacco.

SudakovJuve: l’attaccante dello Shakthar Donetsk è vicino ad approdare in Serie A, ma non in bianconero: ecco dove andràL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle possibili mosse del calciomercato Juventus, sempre a caccia di nuovi rinforzi in attacco in vista della prossima sessione estiva. Tra i papabili profili, accostati a Madama, ce n’è uno da cancellare: parliamo di Sudakov. Da tempo molto vicino al Napoli, l’ucraino coronerà il sogno di approdare in Serie A con la casacca azzurra. L’attaccante dello Shakthar Donetsk è prossimo al Napoli, che ha sborsato una cifra che si aggira sui 40 milioni di euro. Definiti anche i termini legati alla durata dell’ingaggio: il club di ADL gli proporrà un quinquennale. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sudakov Juve, l’affare è vicino ad arenarsi! Quella rivale italiana ha sbaragliato la concorrenza con una doppia mossa vincente: tutti i dettagli del “sorpasso”!

