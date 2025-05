Sudakov al Napoli offerta da 35 milioni | la risposta dello Shakthar

Il Napoli si prepara a sfidare il Parma, ma nel frattempo emergono novità sul mercato. Dopo l'offerta di 35 milioni per Sudakov, lo Shakhtar ha risposto. La pressione aumenta, con il club azzurro che deve gestire le ultime partite di campionato per mantenere vive le speranze di successi futuri.

Il Napoli giocherà domenica sera contro il Parma, ma prima ci sono delle novità sull’interesse su Sudakov. Dopo aver pareggiato contro il Genoa di Patrick Vieira, di fatto, il Napoli si è giocato il jolly di pareggiare una delle ultime tre partite di campionato. Gli azzurri, infatti, hanno adesso solo un punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi.Archiviato il pareggio contro il Genoa, di fatto, Antonio Conte sta già pensando alla gara contro il Parma. Tuttavia, in attesa della sfida contro la squadra guidata da Chivu, in casa partenopea bisogna registrare una grossa novità di uno degli obiettivi di calciomercato di Giovanni Manna, ovvero Sudakov.Napoli, lo Shakhtar Donetsk ha rifiutato 35 milioni per Sudakov: le ultimeCome riportato da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Napoli ha contattato lo Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sudakov al Napoli, offerta da 35 milioni: la risposta dello Shakthar

Se ne parla anche su altri siti

Non bastano i 35 milioni offerti dal Napoli per Sudakov (Romano)

Scrive ilnapolista.it: L'esperto di calciomercato scrive che lo Shakhtar Donetsk vuole di più anche se Sudakov è interessato a un eventuale trasferimento al Napoli ...

Napoli su Sudakov, lo Shakhtar ha rifiutato l'offerta: "È troppo bassa"

Come scrive msn.com: Il Napoli vuole Georgiy Sudakov ed il centrocampista ucraino sarebbe felice di trasferirsi in Campania, ma perché ciò avvenga il club azzurro deve alzare la sua offerta allo Shakhtar Donetsk, che avre ...

Fabrizio Romano – Napoli, offerti 35 milioni per Sudakov: la risposta dello Shakhtar

Secondo iamnaples.it: Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano su X, il Napoli ha offerto 35 milioni di euro allo Shakhtar per Georgiy Sudakov. Ma per il club ucraino non ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juventus: Infortuni per Rabiot e McKennie, salteranno la partita contro il Napoli

La Juventus affronterà la prossima trasferta contro il Napoli senza due pezzi da novanta del suo centrocampo: Adrien Rabiot e Weston McKennie.