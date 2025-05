Successo per la campagna di immunizzazione per il virus sinciziale Ad autunno si riparte

FIRENZE – Si chiude con Successo in Toscana la campagna di immunizzazione per il virussinciziale avviata l’anno scorso. E la Regione già rilancia per il prossimo autunno. “La campagna proseguirà, per tutti i nati dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026”. Lo annunciano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.Il virus è responsabile nei bambini piccolissimi della maggior parte delle infezioni acute delle basse vie respiratorie e in particolare delle bronchioliti. Dal 2022 era stata avviata una immunizzazione per i bambini più fragili e prematuri. La disponibilità di un nuovo anticorpo monoclonale ha dato la possibilità di estendere l’opportunità ed offrire gratuitamente l’immunizzazione a tutti i nati dal 1 aprile 2024 al 31 marzo 2025, indipendentemente dalla prematurità e dai fattori di rischio. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

