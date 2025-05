Successo per il torneo ' Città di Prato' | celebrazione dei 50 anni del Tennis Club Prato

Il torneo "Città di Prato" celebra con successo i 50 anni del Tennis Club Prato. Questa edizione si chiude con un bilancio entusiasta, grazie a un’organizzazione impeccabile e a performance straordinarie, con i vincitori Sesko e Thamm che hanno brillato sul campo. Una manifestazione che riconferma l'importanza di questo evento nel panorama tennistico internazionale.

Un’altra bella edizione del ‘Città di Prato’ va in archivio con un bilancio sicuramente molto positivo. E questo non solo perché il torneo internazionale si è svolto senza intoppi ed ha avuto una conclusione coronata da un ottimo risultato dal punto di vista tecnico (dei vincitori Sesko e Thamm ne risentiremo sicuramente parlare a livello senior) e da una cornice di pubblico delle grandi occasioni. La quarantunesima è stata una bella edizione del torneo anche perché è stata arricchita dal torneo wheelchair che la dirigenza del circolo organizzatore, il TennisClubPrato ha voluto fortemente per festeggiare al meglio il proprio cinquantesimo compleanno."E’ andato tutto per il meglio – commenta soddisfatto il presidente del Tc Prato Marco Romagnoli – come ha dimostrato anche il giorno delle finali in cui siamo stati premiati dalla presenza di tanto pubblico. 🔗Leggi su Lanazione.it