Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest

Successo e entusiasmo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest. Il modenese Giovanni Zoboli ha trionfato in questa competizione europea dedicata agli appassionati di metal detecting. Domenica, nella splendida piazza Costa, l'evento ha attirato 300 partecipanti da tutta Italia, all'insegna della passione e della scoperta.

È stato il modenese Giovanni Zoboli ad aggiudicarsi la vittoria della nona edizione del Garrett Contest, la principale competizione europea dedicata agli appassionati di metal detecting. Svoltosi domenica nella suggestiva cornice di piazza Costa, l’evento ha richiamato 300 partecipanti da tutta Italia, registrando il tutto esaurito. Al primo posto della nona edizione del Garrett Contest, il modenese Giovanni Zoboli Zoboli, alla sua terza finale consecutiva, ha finalmente conquistato il gradino più alto del podio con 27 target recuperati, superando il cesenate Davide Valzania (25) e il milanese Andrea Mancuso (24). Un risultato che suggella un lungo percorso: nel 2023 Zoboli fu secondo dietro Simone Montaletti di Forlimpopoli (quest’anno settimo), mentre nel 2022 mancò la vittoria per un solo target contro Andrea Valeri di Ancona (dodicesimo nell’edizione attuale). 🔗Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest

