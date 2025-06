Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest

Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest, l’evento imperdibile dedicato agli appassionati di metal detecting. Con oltre 300 partecipanti da tutta Italia, tra emozioni e scoperture, il modenese Giovanni Zoboli ha conquistato il podio nella suggestiva cornice di piazza Costa. Alla sua terza finale, Zoboli si conferma protagonista indiscusso di questa appassionante competizione europea, lasciando il pubblico entusiasta e desideroso di scoprire cosa riserverà il prossimo anno.

È stato il modenese Giovanni Zoboli ad aggiudicarsi la vittoria della nona edizione del Garrett Contest, la principale competizione europea dedicata agli appassionati di metal detecting. Svoltosi domenica nella suggestiva cornice di piazza Costa, l’evento ha richiamato 300 partecipanti da tutta Italia, registrando il tutto esaurito. Al primo posto della nona edizione del Garrett Contest, il modenese Giovanni Zoboli Zoboli, alla sua terza finale consecutiva, ha finalmente conquistato il gradino più alto del podio con 27 target recuperati, superando il cesenate Davide Valzania (25) e il milanese Andrea Mancuso (24). 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest

