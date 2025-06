Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest

Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest, l’evento imperdibile che ha conquistato appassionati da tutta Italia. Con oltre 300 partecipanti e una cornice unica in piazza Costa, questa competizione si conferma come il punto di riferimento europeo per gli amanti del metal detecting. Al primo posto, il modenese Giovanni Zoboli ha dimostrato ancora una volta il suo talento, arrivando alla sua terza finale...

È stato il modenese Giovanni Zoboli ad aggiudicarsi la vittoria della nona edizione del Garrett Contest, la principale competizione europea dedicata agli appassionati di metal detecting. Svoltosi domenica nella suggestiva cornice di piazza Costa, l’evento ha richiamato 300 partecipanti da tutta Italia, registrando il tutto esaurito. Al primo posto della nona edizione del Garrett Contest, il modenese Giovanni Zoboli Zoboli, alla sua terza finale consecutiva, ha finalmente conquistato il gradino più alto del podio con 27 target recuperati, superando il cesenate Davide Valzania (25) e il milanese Andrea Mancuso (24). 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest

