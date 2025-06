Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest

Cesenatico ha vibrato di emozioni per la nona edizione del Garrett Contest, un evento che celebra non solo il metal detecting, ma anche la passione per la storia e l’avventura. Giovanni Zoboli, modenese doc, si è aggiudicato il podio in una competizione che ha attratto 300 partecipanti da ogni angolo d'Italia. Un successo che dimostra come la ricerca di tesori nascosti stia diventando un vero e proprio trend, unendo divertimento e scoperta in un'unica esperienza!

È stato il modenese Giovanni Zoboli ad aggiudicarsi la vittoria della nona edizione del Garrett Contest, la principale competizione europea dedicata agli appassionati di metal detecting. Svoltosi domenica nella suggestiva cornice di piazza Costa, l’evento ha richiamato 300 partecipanti da tutta Italia, registrando il tutto esaurito. Al primo posto della nona edizione del Garrett Contest, il modenese Giovanni Zoboli Zoboli, alla sua terza finale consecutiva, ha finalmente conquistato il gradino più alto del podio con 27 target recuperati, superando il cesenate Davide Valzania (25) e il milanese Andrea Mancuso (24). 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest

Leggi anche Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest - Successo e grande spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest, la principale competizione europea di metal detecting.

Ne parlano su altre fonti

Cesenatico Wine Fest (Forlì Cesena); Sagre ponte 2 giugno 2025 in Emilia Romagna: scopriamo gli eventi che ci faranno divertire; Un mare in fiore a Lido degli Estensi di Comacchio (Ferrara). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Weekend di sport e spettacolo a Cesenatico: Ju Jutsu, Hip hop e Ginnastica artistica in scena

Lo riporta msn.com: Questo fine settimana l’Accademia Acrobatica di Cesenatico propone diverse manifestazioni di sport e spettacolo. Il grande centro con quattro strutture affacciate sulla spiaggia di Ponente ...