Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest

Scopri il successo e lo spettacolo a Cesenatico con la nona edizione del Garrett Contest, la principale competizione europea per appassionati di metal detecting. Questa emozionante giornata, svoltasi a piazza Costa e che ha visto la partecipazione di 300 appassionati da tutta Italia, ha premiato il modenese Giovanni Zoboli come vincitore assoluto.

