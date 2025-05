Su Lautaro Martinez attenzione speciale l’Inter riflette sugli altri 3 – CdS

L'Inter si trova ad affrontare una situazione critica con quattro giocatori in infermeria, tra cui Lautaro Martinez. Per il capitano argentino, la situazione è sotto particolare attenzione, dato che non sarà disponibile per il prossimo match contro la Lazio. Mentre la squadra valuta le condizioni di altri infortunati come Mkhitaryan e Pavard, le difficoltà si fanno sentire.

L’infermeria dell’Inter, al momento, è riempita da ben quattro giocatori, tra questi LautaroMartinez. Sul Toro vige un’attenzionespeciale e contro la Lazio non ci sarà.Lautaro – In casa Inter, si monitorano le condizioni di quattro giocatori: LautaroMartinez, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard e Davide Frattesi. Sul capitano vige un’attenzione particolare. L’obiettivo è di riaverlo al 100% per la finalissima del 31 maggio di Champions League contro il PSG. C’è da smaltire c’è l’elongazione muscolare, che lo ha costretto a stringere i denti contro il Barça martedì scorso. Il Toro, dopo aver saltato la trasferta di Torino, non ci sarà neanche contro la Lazio domenica, quando invece rientreranno in campo dal 1? ben sei big. Inzaghi non vuole correre rischi, c’è la possibilità di un piccolo spezzone all’ultimo turno a Como. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Su Lautaro Martinez attenzione speciale, l’Inter riflette sugli altri 3 – CdS

Cosa riportano altre fonti

Inter, tutto su Lautaro Martinez: allenamento a parte, ma c'è fiducia per il Barcellona. Il post che fa sperare - Tutti gli occhi e l`attenzione sono puntati su di lui, Lautaro Martinez. Infortunatosi durante il match d`andata delle semifinali di Champions League pareggiato. 🔗msn.com

Inter, la situazione di Lautaro Martinez preoccupa - In casa Inter si respira un’aria mista tra entusiasmo per le ultime prestazioni e apprensione per Lautaro Martinez. 🔗stopandgoal.net

Inter, Inzaghi cambia rotta: Lautaro e Thuram (e non solo) sotto gestione speciale, ecco perché - Dopo la vittoria contro il Barcellona, le scelte di Inzaghi potrebbero riservare sorprese inattese. La straordinaria vittoria contro il Barcellona ha regalato all’Inter una delle notti europee più esa ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Inter - per Lautaro Martinez rinnovo fino al 2029

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l'attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029, recita il comunicato.