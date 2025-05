Su Disney+ arriva la seconda stagione de La vita segreta delle mogli mormoni

Su Disney+ arriva la seconda stagione de "La vita segreta delle mogli mormoni", disponibile dal 15 maggio. Un resoconto autentico e coinvolgente, che racconta le sfide quotidiane di un gruppo di giovani donne di fede mormone, svelando la realtà dietro una vita che richiama l'intensità di "Desperate Housewives", ma con una verità inalterata.

