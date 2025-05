Stylus Phantasticus | l’incontro tra Bach e Buxtehude nella chiesa di Santa Caterina

Il 14 maggio alle ore 20:30, presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, si svolgerà "Stylus Phantasticus", un concerto che celebra l'incontro magistrale tra Bach e Buxtehude. In questa serata unica della stagione musicale 2024/2025 della Fondazione Pietà de’ Turchini, le sonate concertanti del XVII secolo promettono di incantare il pubblico con la loro bellezza timeless.

