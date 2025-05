stunt pilots la band rivelazione di x factor torna con il singolo bad jet

...promette di conquistare il pubblico con il loro sound unico e coinvolgente. Dopo il successo al secondo posto di X Factor 2023, la band è pronta a decollare nuovamente con "Bad Jet", disponibile dal 16 maggio su tutte le piattaforme digitali. Non perdete l'occasione di ascoltare questa nuova emozionante traccia!

Bad Jet è il nuovo singolo degli StuntPilots, band arrivata al secondo posto a X Factor 2023Bad Jet è il nuovo singolo degli StuntPilots, disponibile da venerdì 16 maggio su tutte le piattaforme digitali per Island RecordsUniversal Music Italia. Gli StuntPilotstornano con un nuovo brano che rappresenta un inno alla rinascita e alla resistenza, un invito a trovare la speranza tra le macerie, la storia di un incidente aereo, metafora di un disastro personale, e della mentalità necessaria quando andare avanti sembra una questione di sopravvivenza.Il trio, ancora una volta, accompagna il messaggio con una produzione potente, mescolando rock iper?compresso, transizioni da ADHD e uno sketch jazz surreale. Gli StuntPilots creano una critica ironica e comica alla società, in una canzone dedicata a chiunque si sia sentito perso, licenziato, con il cuore spezzato o fuori controllo e abbia scelto di riscrivere la propria storia. 🔗Leggi su .com