studio riscopre progetto idraulico di leonardo in valdichiana

Un nuovo studio ha messo in luce il progetto idraulico di Leonardo da Vinci in Valdichiana. Santino Gallorini, appassionato studioso di storia locale, ha riscoperto e valorizzato questo aspetto dimenticato, rivelando il legame profondo tra il genio rinascimentale e la sua influenza su un territorio ricco di storia e ingegneria innovativa.

L'aretino Santino Gallorini, uno studioso appassionato di storia locale, con la sua curiosità ha saputo riscoprire e valorizzare un aspetto spesso trascurato della vita e dell'opera di Leonardo da Vinci ovvero il suo legame con la Valdichiana e il valore di progetto di quella che, finora, era.

Il libro di Santino Gallorini “La visione geniale. Leonardo in Valdichiana: un progetto idraulico per Castiglion Fiorentino”

