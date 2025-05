Studio a Bruxelles svela la decarbonizzazione del riscaldamento | opportunità italiane e tensioni legislative

Un recente studio presentato a Bruxelles ha messo in luce le opportunità italiane e le tensioni legislative legate alla decarbonizzazione del riscaldamento. Durante un evento al Parlamento UE, Assogasliquidi-Federchimica ha discusso l'importanza di rinnovare i sistemi di riscaldamento domestico per raggiungere gli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea.

Il dibattito sul futuro dei sistemi di riscaldamento domestico si fa sempre più cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, come emerso durante un evento tenutosi a Bruxelles presso la sede del Parlamento Ue. In questa sede, Assogasliquidi-Federchimica ha presentato i risultati dello Studio “decarbonizzazione dei consumi termici residenziali”, realizzato da Bip Consulting per . L'articolo Studio a Bruxellessvela la decarbonizzazione del riscaldamento: opportunitàitaliane e tensionilegislative è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Studio a Bruxelles svela la decarbonizzazione del riscaldamento: opportunità italiane e tensioni legislative

