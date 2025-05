Studenti ansiosi poco motivati e impauriti Il lento declino degli istituti alberghieri

Negli istituti alberghieri del Lazio, un clima di ansia e demotivazione pervade gli studenti, segnando un lento declino delle scuole. Pressioni crescenti e un basso tasso di inserimento lavorativo alimentano la paura tra i giovani. L'inchiesta del Gambero Rosso in 23 scuole rivela una realtà allarmante, che richiede un urgente ripensamento del sistema educativo.

C'è un clima pesante negli istituti tra pressioni e tasso di conversione lavorativa marginale. L'inchiesta del Gambero Rosso in 23 scuole del Lazio

