Studente pratese cade durante un’escursione in Friuli | trauma cranico

Un giovane studente di Prato, di 19 anni, è rimasto coinvolto in un incidente durante un'escursione in Friuli. La caduta, avvenuta oggi a Andreis (Pordenone) vicino al torrente Susaibes, ha provocato un trauma cranico. Il ragazzo si trovava in compagnia di amici quando è scivolato, scatenando immediatamente i soccorsi.

Andreis (Pordenone), 13 maggio 2025 – Uno Studente di Prato, di 19 anni, è rimasto ferito in un incidente in montagna accaduto stamani attorno alle 11 ad Andreis (Pordenone), nei pressi del torrente Susaibes.Il giovane è scivolato procurandosi un traumacranico mentre, con altri coetanei, stava compiendo un'escursione nei dintorni del paese. I ragazzi fanno parte di una scuola di Prato e partecipano a un campo scuola nell'ambito di un progetto dell'Unione Europea.Le squadre del Soccorso alpino della stazione di Maniago e gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa regionale Sores del Friuli Venezia Giulia hanno prestato soccorso al ragazzo, che poi è stato portato in elicottero all'ospedale di Udine per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

