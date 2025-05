Studente cade dal secondo piano di un Liceo di Finale Emilia | ricoverato in ospedale

Un drammatico incidente ha scosso questa mattina il liceo di Finale Emilia, dove uno studente di prima classe è caduto da una finestra del secondo piano. Ricoverato in ospedale, il ragazzo è in condizioni critiche. La comunità scolastica è sotto shock, mentre le autorità indagano per far luce sulla dinamica dell’accaduto.

Un drammatico incidente è avvenuto questa mattina in un Liceo di FinaleEmilia, dove uno Studente di prima classe è caduto da una finestra del secondopiano. L’incidente ha lasciato la comunità scolastica sotto shock. Le forze dell’ordine e la scuola sono al lavoro per ricostruire l’accaduto, mentre le condizioni di salute del giovane rimangono . Studentecade dal secondopiano di un Liceo di FinaleEmilia: ricoverato in ospedale Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Se ne parla anche su altri siti

Studente cade da una finestra del secondo piano: ricoverato in ospedale. Docenti e compagni sotto shock - Attimi di grande apprensione, in mattinata, in un liceo di Finale Emilia, dove uno studente di una classe prima è precipitato da una finestra situata al secondo piano dell’edificio scolastico. 🔗orizzontescuola.it

FINALE EMILIA, STUDENTE CADE DALLA FINESTRA DEL LICEO “MORANDI” - Momenti di apprensione questa mattina al liceo “Morandi” di Finale Emilia, dove uno studente di una classe prima sarebbe precipitato da una finestra del secondo piano dell’edificio scolastico. L’episo ... 🔗tvqui.it

Bimbo di 3 anni cade dal secondo piano in zona Gratosoglio a Milano, gravissimo dopo il volo dal balcone - L'incidente a Milano, in zona Gratosoglio. Il bimbo di 3 anni è grave dopo essere precipitato dal balcone di casa, sfuggito al controllo dei genitori ... 🔗virgilio.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

DIRT 5: RISULTATI ALTISSIMI SECONDO LA CRITICA

Codemasters condivide l?accolades trailer di DIRT 5 dopo il successo della critica a partire dal lancio il 6 novembre.