Striscia la Notizia aggressione choc all’inviata | momenti di terrore durante il servizio

Un servizio televisivo si è trasformato in un incubo per l’inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz e la sua troupe, aggrediti con violenza inaudita durante un’inchiesta a Maserada sul Piave, nel Trevigiano. La giornalista stava documentando il caso di un’abitazione occupata da una famiglia sinti nonostante uno sfratto pendente da oltre due anni. Una situazione al centro di molte segnalazioni da parte dei residenti, che ha spinto il programma di Canale 5 a inviare una squadra sul posto.Inizialmente sembrava che gli occupanti fossero disposti a fornire la loro versione dei fatti. Tuttavia, dopo un breve confronto verbale, il clima si è improvvisamente surriscaldato. La tensione è esplosa in un’aggressione brutale che ha coinvolto l’intera troupe. Rajae è stata colpita ripetutamente con pugni al volto, calci, ed è stata perfino trascinata per i capelli. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

